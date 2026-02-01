Hess Midstream LP Registered a Aktie

Hess Midstream LP Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PW8P / ISIN: US4281031058

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hess Midstream LP Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hess Midstream LP Registered A äußert sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hess Midstream LP Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,715 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Hess Midstream LP Registered A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 416,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hess Midstream LP Registered A 395,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hess Midstream LP Registered Shs -A- 35,47 -1,58% Hess Midstream LP Registered Shs -A-

