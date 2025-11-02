Ausblick: Hess Midstream LP Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hess Midstream LP Registered A lädt am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,731 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 417,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hess Midstream LP Registered A einen Umsatz von 378,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 USD aus. Im Vorjahr waren 2,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at