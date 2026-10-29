Hess Midstream LP Registered a Aktie
WKN DE: A2PW8P / ISIN: US4281031058
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hess Midstream LP Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hess Midstream LP Registered A wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,716 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hess Midstream LP Registered A 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 404,7 Millionen USD – ein Minus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hess Midstream LP Registered A 420,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,60 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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