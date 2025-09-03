Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen vor - damit rechnen Analysten.

Hewlett Packard Enterprise wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,84 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 34,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at