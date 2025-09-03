Hewlett Packard Enterprise Aktie

Hewlett Packard Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Blianzvorlage 03.09.2025 12:01:00

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen vor - damit rechnen Analysten.

Hewlett Packard Enterprise wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,84 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 34,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Über diese Dividende können sich Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre freuen
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren gekostet

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.mehr Nachrichten