Ausblick: Hexagon (ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hexagon (ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,103 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,494 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at