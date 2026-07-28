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Hexagon AB Aktie

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WKN DE: A2PDZF / ISIN: US4282631070

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon (ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon (ADRs) lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hexagon (ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 26,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,14 Milliarden USD gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,346 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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