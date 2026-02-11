Hexagon Composites ASA Aktie

Hexagon Composites ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904953 / ISIN: NO0003067902

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon Composites ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hexagon Composites ASA präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,490 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 84,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,220 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 54,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 699,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,298 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,360 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,82 Milliarden NOK, gegenüber 4,87 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hexagon Composites ASA

Analysen zu Hexagon Composites ASA

