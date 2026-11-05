Ausblick: Hexagon Composites ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hexagon Composites ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,078 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,800 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hexagon Composites ASA nach den Prognosen von 6 Analysten 837,0 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 56,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 535,2 Millionen NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,485 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,030 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,95 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net