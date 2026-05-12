Hexagon Composites ASA Aktie

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WKN: 904953 / ISIN: NO0003067902

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon Composites ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon Composites ASA wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,493 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -3,990 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 630,4 Millionen NOK aus – eine Minderung von 30,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hexagon Composites ASA einen Umsatz von 909,3 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,923 NOK im Vergleich zu -5,030 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden NOK, gegenüber 2,95 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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