Ausblick: Hexagon Composites ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon Composites ASA wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,493 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -3,990 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 630,4 Millionen NOK aus – eine Minderung von 30,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hexagon Composites ASA einen Umsatz von 909,3 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,923 NOK im Vergleich zu -5,030 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden NOK, gegenüber 2,95 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at