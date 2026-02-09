Hexagon Purus AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QKGG / ISIN: NO0010904923

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon Purus AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,375 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 72,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,370 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hexagon Purus AS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 449,2 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 395,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,915 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,670 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,12 Milliarden NOK, gegenüber 1,84 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

