Ausblick: Hexagon Purus AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Hexagon Purus AS Registered wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,470 NOK gegenüber -0,890 NOK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hexagon Purus AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 366,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 229,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,748 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,510 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,36 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 1,13 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at