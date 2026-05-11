Hexagon Purus AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QKGG / ISIN: NO0010904923
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hexagon Purus AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Hexagon Purus AS Registered wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,470 NOK gegenüber -0,890 NOK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hexagon Purus AS Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 366,8 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 229,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,748 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,510 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,36 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 1,13 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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