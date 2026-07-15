Hexagon Purus ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41Z0W / ISIN: NO0013751966

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon Purus ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexagon Purus ASA Registered wird am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -3,870 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus ASA Registered noch -6,200 NOK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Hexagon Purus ASA Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 273,5 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hexagon Purus ASA Registered 192,6 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -14,565 NOK, während im vorherigen Jahr noch -35,100 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,13 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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