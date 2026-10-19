Hexagon Purus ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41Z0W / ISIN: NO0013751966

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hexagon Purus ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hexagon Purus ASA Registered stellt am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -4,760 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,400 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,82 Prozent auf 233,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus ASA Registered noch 244,8 Millionen NOK umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,780 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -35,100 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,15 Milliarden NOK aus im Gegensatz zu 1,13 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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