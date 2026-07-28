Ausblick: Hexagon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexagon Registered B stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,068 EUR je Aktie gegenüber 0,920 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 997,4 Millionen EUR betragen, verglichen mit 15,01 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,301 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,55 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 4,03 Milliarden EUR, gegenüber 60,06 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at