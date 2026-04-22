Hexagon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CMTD / ISIN: SE0015961909
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hexagon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hexagon Registered B wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,089 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hexagon Registered B ein EPS von 0,790 SEK je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,28 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 14,86 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,425 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,55 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,45 Milliarden EUR, gegenüber 60,06 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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