WKN DE: A3DNLJ / ISIN: SE0018040677

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hexatronic Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Hexatronic Group Registered gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,163 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered 0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,09 Prozent auf 1,71 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered noch 1,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,337 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,69 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 7,38 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

