Ausblick: Hexatronic Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexatronic Group Registered wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,277 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 1,80 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,80 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,01 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 7,90 Milliarden SEK, gegenüber 7,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at