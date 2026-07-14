Hexatronic Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DNLJ / ISIN: SE0018040677
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Hexatronic Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hexatronic Group Registered gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 SEK gegenüber 0,380 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,61 Prozent auf 2,03 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered noch 2,01 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,03 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,25 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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