Ausblick: Hexatronic Group Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexatronic Group Registered gibt am 15.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,533 SEK gegenüber 0,380 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,61 Prozent auf 2,03 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered noch 2,01 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,070 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,03 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,25 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at