Ausblick: Hexaware Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hexaware Technologies wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,83 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,25 INR erwirtschaftet wurden.

Hexaware Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,76 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,40 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 19,36 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 134,29 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 119,74 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at