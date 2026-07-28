Ausblick: Hexcel informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hexcel stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,574 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexcel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,11 Prozent auf 528,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hexcel noch 484,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at