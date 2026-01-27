Hexcel Aktie

Hexcel

WKN: 894306 / ISIN: US4282911084

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hexcel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hexcel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,489 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hexcel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 479,2 Millionen USD im Vergleich zu 474,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,59 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hexcel Corp. 68,50 -0,72% Hexcel Corp.

