Hexpol AB Aktie
WKN DE: A14SVU / ISIN: SE0007074281
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Hexpol (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hexpol (B) präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hexpol (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,02 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,27 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,69 Milliarden SEK umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,92 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 6,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 19,34 Milliarden SEK, gegenüber 20,44 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
