Hexpol AB Aktie
WKN DE: A14SVU / ISIN: SE0007074281
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hexpol (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hexpol (B) äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,54 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,75 SEK je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,82 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,38 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,51 SEK im Vergleich zu 5,64 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 18,75 Milliarden SEK, gegenüber 19,32 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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