HF Foods Group Aktie
WKN DE: A2N4PN / ISIN: US40417F1093
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: HF Foods Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HF Foods Group äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 314,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HF Foods Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 320,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,035 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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