HF Foods Group Aktie
WKN DE: A2N4PN / ISIN: US40417F1093
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: HF Foods Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HF Foods Group wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 307,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HF Foods Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 318,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,197 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,730 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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