HF Foods Group Aktie
WKN DE: A2N4PN / ISIN: US40417F1093
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: HF Foods Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HF Foods Group präsentiert am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HF Foods Group -0,830 USD je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 305,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 308,4 Millionen USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD, gegenüber -0,920 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,20 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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