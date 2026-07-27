Ausblick: HF Sinclair zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HF Sinclair lädt am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 4,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 8,68 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 27,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 32,46 Milliarden USD, gegenüber 26,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at