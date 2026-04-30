HF Sinclair Corporation Aktie

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WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: HF Sinclair zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HF Sinclair wird am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass HF Sinclair im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,065 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll HF Sinclair nach den Prognosen von 7 Analysten 6,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,37 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 30,80 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 26,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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