Ausblick: HG Infra Engineering legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HG Infra Engineering lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HG Infra Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,42 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,23 INR erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,88 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,82 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 63,84 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 50,61 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,64 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 49,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at