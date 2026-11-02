Ausblick: HG Infra Engineering stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HG Infra Engineering lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HG Infra Engineering die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,34 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,99 Prozent verringert. Damals waren 7,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,96 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte HG Infra Engineering einen Umsatz von 9,05 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,88 INR, während im vorherigen Jahr noch 50,61 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,34 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 49,66 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net