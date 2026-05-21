Ausblick: HG Infra Engineering stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HG Infra Engineering präsentiert in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,55 INR. Dies würde einem Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HG Infra Engineering 22,56 INR je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 36,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,57 Milliarden INR gegenüber 13,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 70,47 INR je Aktie, gegenüber 77,55 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 61,11 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 48,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at