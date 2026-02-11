H.G. Infra Engineering Aktie

H.G. Infra Engineering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF5E / ISIN: INE926X01010

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: HG Infra Engineering zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HG Infra Engineering wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,42 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HG Infra Engineering noch 17,66 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 22,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,50 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,65 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 73,36 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 77,55 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,28 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 48,24 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

