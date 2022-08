Ausblick: High Arctic Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

High Arctic Energy Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll High Arctic Energy Services in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 16,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,330 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,380 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 73,0 Millionen CAD, gegenüber 76,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at