High Liner Foods Aktie

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WKN: 872694 / ISIN: CA4296951094

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: High Liner Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher

High Liner Foods lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte High Liner Foods 0,390 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 262,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 331,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahr waren 1,70 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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