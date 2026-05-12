Ausblick: High Liner Foods informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

High Liner Foods wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,438 USD gegenüber 0,730 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 305,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 385,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,70 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at