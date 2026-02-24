Ausblick: High Liner Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

High Liner Foods präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte High Liner Foods einen Gewinn von 0,280 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 255,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 328,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,59 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,31 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at