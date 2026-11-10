Ausblick: High Liner Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

High Liner Foods öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,809 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei High Liner Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 270,5 Millionen USD für High Liner Foods, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 342,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu 1,70 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net