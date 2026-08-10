High Roller Technologies Aktie
WKN DE: A403J9 / ISIN: US42981K1007
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: High Roller Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
High Roller Technologies wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 56,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -2,450 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 14,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 20,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu High Roller Technologies Inc Registered Shs
Analysen zu High Roller Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|High Roller Technologies Inc Registered Shs
|6,19
|-1,43%