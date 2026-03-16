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High Tide Aktie

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WKN DE: A3CMT9 / ISIN: CA42981E4013

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: High Tide informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

High Tide wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,003 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 21,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 173,5 Millionen CAD gegenüber 142,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,133 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,620 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 740,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 594,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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