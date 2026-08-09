Ausblick: HighPeak Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HighPeak Energy wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,017 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,05 Prozent verringert. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

HighPeak Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 240,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,103 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 870,8 Millionen USD, gegenüber 863,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at