Ausblick: HighPeak Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HighPeak Energy gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HighPeak Energy noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,38 Prozent auf 210,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HighPeak Energy noch 257,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,118 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 847,9 Millionen USD, gegenüber 863,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at