Ausblick: HighPeak Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HighPeak Energy stellt am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll HighPeak Energy nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 187,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,427 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 858,1 Millionen USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

