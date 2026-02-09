Highwoods Properties Aktie
Ausblick: Highwoods Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Highwoods Properties präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,197 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Highwoods Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 208,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 206,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 0,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 813,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 831,5 Millionen USD generiert worden waren.
