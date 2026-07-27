Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
|
27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Highwoods Properties äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Highwoods Properties 0,170 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 212,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 858,2 Millionen USD, gegenüber 811,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highwoods Properties IncShs
|
07:01
|Ausblick: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Highwoods Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Highwoods Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Highwoods Properties IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Highwoods Properties IncShs
|29,40
|-0,68%