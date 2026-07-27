Highwoods Properties Aktie

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WKN: 891252 / ISIN: US4312841087

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Highwoods Properties äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Highwoods Properties 0,170 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 212,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 858,2 Millionen USD, gegenüber 811,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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