Ausblick: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Highwoods Properties äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Highwoods Properties 0,170 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 212,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 858,2 Millionen USD, gegenüber 811,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at