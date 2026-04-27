Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Highwoods Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Highwoods Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 209,1 Millionen USD gegenüber 201,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,646 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 845,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 811,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highwoods Properties IncShs
|
07:01
|Ausblick: Highwoods Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Highwoods Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Highwoods Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)