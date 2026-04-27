Ausblick: Highwoods Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Highwoods Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 209,1 Millionen USD gegenüber 201,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,646 USD je Aktie, gegenüber 1,45 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 845,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 811,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at