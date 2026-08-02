Hillman Solutions Aktie
WKN DE: A3CVS1 / ISIN: US4316361090
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hillman Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hillman Solutions wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,168 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hillman Solutions 0,080 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 433,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hillman Solutions einen Umsatz von 402,8 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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