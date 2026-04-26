Ausblick: Hillman Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hillman Solutions äußert sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass Hillman Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Hillman Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 371,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,579 USD je Aktie, gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at