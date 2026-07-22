Ausblick: Hilltop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hilltop wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hilltop 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Hilltop mit einem Umsatz von insgesamt 306,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,71 Prozent verringert.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,38 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at