Hilltop Holdings Aktie
WKN DE: A0MX4M / ISIN: US4327481010
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hilltop stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hilltop wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,490 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 303,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,63 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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