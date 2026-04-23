Ausblick: Hilltop stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hilltop wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,490 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 303,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,63 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at