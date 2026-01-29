Ausblick: Hilltop stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hilltop lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hilltop die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 419,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hilltop für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 301,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,83 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,74 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at